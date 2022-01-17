Космический зонд сфотографировал горы на Плутоне

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17.01.2022, 7:09, Новости дня
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Достаточно четкое и подробное изображение гор на самой дальней планете Плутон сделано при помощи космического аппарата New Horizons, который вышел на орбиту этого небесного тела.

Ученые по присланным изображениям смогли рассмотреть отдельные горы и хребты, вершины, поднимающиеся над поверхностью Плутона на высоту до 3500 метров, а также другие детали.

Все это – ледяные горы, образовавшиеся примерно сто миллионов лет назад. Кстати, они занимают всего-то около одного процента поверхности этой загадочной планеты. Напомним, что Плутон периодически попадает в разряд карликовых планет или воспринимается как самая дальняя, девятая планета Солнечной системы. Есть основания воспринимать его и так, и иначе.



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