КНДР произвела пуск двух баллистических ракет

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в восточном направлении.

Северная Корея произвела пуск ракет из района аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Токио решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Киодо» со ссылкой на представителей в правительственных кругах сообщило, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, сообщалось, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд – предположительно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря.