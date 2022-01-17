 

Эрдоган захотел спасти экономику Турции добычей нефти в Черном море

17.01.2022, 6:36, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.

Эрдоган сказал, что власти Турции «предпринимают необходимые шаги в сельском хозяйстве, экономике и транспорте». Он выразил надежду, что «ситуация будет сильно отличаться с того момента», как начнется добыча нефти «из Черного моря», передает РИА «Новости».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез сообщил, что «продолжается обратный отсчет» до запуска добычи в Черном море, началась поставка труб на завод по переработке газа, который республика планирует добывать в регионе.

Напомним, экономическая политика президента Турции, который подмял под себя Центробанк, привела к валютному кризису в стране. В начале декабря в Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки Эрдогана на фоне падения курса лиры. Эрдоган призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике. За год лира обесценилась к доллару на 49% из-за денежно-кредитной политики Анкары.



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