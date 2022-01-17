Шумоподавление не вернут в число функций iPhone 13

Как стало известно, компания Apple не вернет в тринадцатую линейку своих iPhone систему шумоподавления. Отметим, что именно эта функция позволяла комфортно разговаривать по телефону, например, на улице, где много посторонних звуков.

С жалобами на отсутствие шумоподавления пользователи начали обращаться в сервисные центры и непосредственно к разработчику еще в конце прошлого года. Поначалу все считали, что функция перестала работать из-за ошибки в iOS 15. Сервисные центры сами советовали владельцам смартфонов просто подождать очередного пакета обновление.

Однако проблема оказалась гораздо сложнее. Теперь в компании Apple признают, что iPhone 13 так и останутся без шумоподавления. Впрочем, есть также информация, что работа над исправлением ошибки в ОС все-таки продолжается, хотя успехами программисты пока похвастать не могут.