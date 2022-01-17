На 2038 год назначен новый «цифровой конец света»

Нечто похожее было, когда готовились встретить 2000 год. Тогда целые ряд специалистов, среди которых были и признанные авторитеты, утверждали, что с наступлением 1 января 2000 года произойдет глобальный компьютерный сбой с непредвиденными последствиями.

Теперь примерно такой же прогноз делают относительно 2038 года. В сети даже появилось специальное определение: «Цифровой конец света». Согласно расчетам, произойти он должен не первого, а 19 января. По словам программистов, именно в этот день у компьютеров, работающих на 32-битных системах, «закончатся» цифры, при помощи которых они ведут отсчет времени.

Для того чтобы решить проблему, стоило бы за оставшиеся годы перевести всю мировую компьютерную систему на 64-битные устройства. Они смогут без проблем отсчитывать время еще 290 миллионов лет, говорят специалисты.