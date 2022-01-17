 

Обнаружен ген, защищающий от тяжелого течения COVID-19

17.01.2022, 6:08, Разное
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Еще в 2020-м году ученым удалось найти ген, который мы унаследовали от неандертальцев: он сильно повышает риск дыхательной недостаточности и смерти. Одновременно с этим геном от наших вымерших родственников мы получили и защитные гены, снижающие риск попадания на ИВЛ на 20%. Они регулирует активность фермента, расщепляющего вирусные геномы. 

Считалось, что оба этих участка ДНК распространены в основном у европейцев, поскольку появились они у людей после древней миграции из Африки, когда первые путешественники, осваивавшие доисторическую Европу, встретились с населявшими ее неандертальцами. «Защитный» вариант получил большое распространение среди людей за последние десять тысяч лет и сейчас он есть почти у половины всех людей за пределами Африки. 

До недавнего времени было неизвестно, какой именно вариант гена защищает нас от коронавируса. Чтобы выяснить это, ученые сравнивали ДНК выходцев из Африки с европейцами. В теории у первых защита от COVID-19 должна быть меньше. Однако какой либо существенной обнаружено не было. 

«Тот факт, что африканцы имели одинаковую защиту с европейцами, позволил нам определить уникальный вариант ДНК, который действительно защищает от инфекции COVID-19», — говорит Дженнифер Хаффман, главный автор исследования. 

Оказалось, что серьезную защиту от тяжелого течения коронавируса дает вариант гена rs10774671-G. Он определяет длину особого белка, который способен разрушать вирус SARS-CoV-2. Более длинная версия этого белка работает гораздо эффективнее. 

В рамках анализа ученые проверили гены 2787 госпитализированных пациентов с COVID-19 африканского происхождения, при этом в контрольную группу вошла почти 131 тысяча участников шести когортных исследований не из Африки. 

​​«Наше исследование показывает, насколько важно включать людей разного происхождения. Если бы мы изучали только одну группу, нам не удалось бы идентифицировать вариант гена», — утверждает один из авторов исследования Хьюго Зеберг, доцент Каролинского института. Ученые считают, что открытие позволит создать более эффективную терапию и разработать новые методы лечения. 



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