 

Министр иностранных дел Украины заявил о мерах сдерживания России

17.01.2022, 5:58, Разное
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По словам дипломата, предусматривается комплексный подход. В отношении РФ планируют ввести экономические санкции, также Киев заявил о дополнительных дипломатических усилиях и более углубленном военном сотрудничестве с партнерами.

“Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания”, – подчеркнул Дмитрий Кулеба. Его слова приводят российские СМИ со ссылкой на немецкое издание Bild.

По мнению министра иностранных дел, переговоры с Россией, которые прошли на днях, стали “кульминацией общей дипломатии сдерживания”. Как отметил политик, решительность Запада была очевидной.

Напомним, в начале недели прошла серия консультационных встреч между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности. Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты получили данные, согласно которым Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины. При этом РФ неоднократно отвергала обвинения западных стран и Киева в эскалации конфликта, отмечая, что никому не угрожает и перемещает войска в пределах собственных границ.



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