 

Оказалось, что последнее обновление Windows вызывает проблемы с VPN-подключением

17.01.2022, 5:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Microsoft снова выпустила проблемный пакет накопительных обновлений для операционной системы Windows. В частности, пользователи стали жаловаться на серьезные трудности при подключении к VPN.

Данный пакет касался всех версий операционной системы, которые остаются с поддержкой Microsoft, говорят специалисты. После установки должны были быть устранены несколько опасных уязвимостей, обнаруженных специалистами по кибербезопасности за последнее время.

Однако, как Windows 10, так и Windows 11 теперь «отказываются» осуществлять VPN-подключение. А именно, возникает «ошибка 789». Для того чтобы использовать VPN до того, как с ошибкой разберется разработчик ПО, эксперты советуют временно отказаться от встроенного клиентского сервиса и перейти на внешние решения. Тогда VPN должен работать, утверждают они.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / “Пандемия не означает, что паранойю не надо лечить”. В “ЕС” ответили Геращенко на слова о причастности Порошенко к столкновениям под ОП

02.06 / Черногория начала сокращать полицейских из-за нехватки финансирования

21.11 / Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

05.10 / Нагорный Карабах: как разрубить узел противоречий?

09.12 / В Тернопольской области разбился биплан, погиб человек

24.12 / Москва заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе

06.10 / Российские военные впервые применили на учениях «Умный дом»

08.01 / Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска в связи с ситуацией с COVID-19

16.01 / Захвативший синагогу в Техасе отпустил одного заложника

14.09 / Навальному стало лучше, Россия пообещала Беларуси $1,5 млрд. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика