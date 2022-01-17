Оказалось, что последнее обновление Windows вызывает проблемы с VPN-подключением

Компания Microsoft снова выпустила проблемный пакет накопительных обновлений для операционной системы Windows. В частности, пользователи стали жаловаться на серьезные трудности при подключении к VPN.

Данный пакет касался всех версий операционной системы, которые остаются с поддержкой Microsoft, говорят специалисты. После установки должны были быть устранены несколько опасных уязвимостей, обнаруженных специалистами по кибербезопасности за последнее время.

Однако, как Windows 10, так и Windows 11 теперь «отказываются» осуществлять VPN-подключение. А именно, возникает «ошибка 789». Для того чтобы использовать VPN до того, как с ошибкой разберется разработчик ПО, эксперты советуют временно отказаться от встроенного клиентского сервиса и перейти на внешние решения. Тогда VPN должен работать, утверждают они.