 

Эксперты рассказали о возможностях космических компьютеров середины ХХ века

17.01.2022, 5:39, Новости дня
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Нет никакого сомнения в том, что современные компьютеры намного мощнее тех, которые использовались в середине ХХ века. С другой стороны, именно тогда начали разрабатывать программное обеспечение, при помощи которого запускали космические корабли, в том числе и на Луну.

Однако, у экспертов сегодня возник вопрос: а сможет ли тот самый космический компьютер хотя бы с какой-либо скоростью майнить биткоины?

Для пример была взята электронно-вычислительная машина, которую использовали в легендарной программе «Аполлон». Оказалось, что скорость хэширования составила в ней 10,3 секунды. Современная машина выполняет за одну секунду 65 квинтиллионов таких операций. Дальнейшие расчеты показали, что для майнинга всего одного биткоина компьютеру середины прошлого века не хватило бы даже того времени, которое существует Вселенная.



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