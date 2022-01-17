СМИ: РФ вытеснила США с мирового рынка оружия

Британская газета Rai Al Youm опубликовала статью, в которой утверждает, что российский военно-промышленный комплекс опережает США по продажам военной авиации.

Автор статьи пишет, что главными причинами, по которым Соединенные Штаты остались позади России, а также Китая и Ирана в этой области является неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства, а также прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, информирует РИА «Новости».

В статье сообщается, что «последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса «F», не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как РФ нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов».

Ранее в США испугались удара РФ по авианосцам.