 

Мнение: КНДР испытала БЖРК

17.01.2022, 4:56, Разное
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Посольство КНДР в России информирует, что 14 января в Северной Корее успешно прошли испытательные стрельбы БЖРК.

14 января прошла учебная контрольная стрельба в целях оценки способности железнодорожно-мобильного ракетного полка провинции Северный Пхёнъан к практическим боевым действиям.
Командный состав Корейской Народной Армии и руководящие кадры Академии национальной обороны руководили учебной контрольной стрельбой железнодорожно-мобильного ракетного полка провинции Северный Пхёнъан.
Учебная контрольная стрельба нацелена на проверку боеготовности бойцов железнодорожно-мобильного ракетного полка и повышение их способности к выполнению огневых задач.
В первой половине дня 14 января железнодорожно-мобильный ракетный полк, неожиданно получив огневую задачу от Генштаба, совершил экстренное маневрирование на указанное место запуска и с точностью поразил установленную цель на Корейском Восточном море двумя тактическими управляемыми ракетами.
В ходе подведения итогов высоко оценена боевая готовность железнодорожно-мобильного ракетного полка провинции Северный Пхёнъан, который обеспечил оперативность и меткость в учебной стрельбе, а также обсуждены пути для правильного установления общегосударственной системы управления железнодорожно-мобильными ракетами и дальнейшего совершенствования метода нанесения железнодорожно-мобильных ракетных ударов нашего образца.

https://www.youtube.com/channel/UCzrFjkzu4i10l48vstsgrnQ/community – цинк

Ракетные пуски в КНДР стали своеобразным ответом на рутинное нытье США про "ненуклеаризацию" Корейского полуострова.

Источник: Colonel Cassad



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