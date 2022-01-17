Мнение: КНДР испытала БЖРК

Посольство КНДР в России информирует, что 14 января в Северной Корее успешно прошли испытательные стрельбы БЖРК.

14 января прошла учебная контрольная стрельба в целях оценки способности железнодорожно-мобильного ракетного полка провинции Северный Пхёнъан к практическим боевым действиям.

Командный состав Корейской Народной Армии и руководящие кадры Академии национальной обороны руководили учебной контрольной стрельбой железнодорожно-мобильного ракетного полка провинции Северный Пхёнъан.

Учебная контрольная стрельба нацелена на проверку боеготовности бойцов железнодорожно-мобильного ракетного полка и повышение их способности к выполнению огневых задач.

В первой половине дня 14 января железнодорожно-мобильный ракетный полк, неожиданно получив огневую задачу от Генштаба, совершил экстренное маневрирование на указанное место запуска и с точностью поразил установленную цель на Корейском Восточном море двумя тактическими управляемыми ракетами.

В ходе подведения итогов высоко оценена боевая готовность железнодорожно-мобильного ракетного полка провинции Северный Пхёнъан, который обеспечил оперативность и меткость в учебной стрельбе, а также обсуждены пути для правильного установления общегосударственной системы управления железнодорожно-мобильными ракетами и дальнейшего совершенствования метода нанесения железнодорожно-мобильных ракетных ударов нашего образца.

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Ракетные пуски в КНДР стали своеобразным ответом на рутинное нытье США про "ненуклеаризацию" Корейского полуострова.

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