 

Операционная система iOS 15 проникла на 72% iPhone, выпущенных за последние 4 года

17.01.2022, 4:54, Новости дня
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В американской компании Apple не удовлетворены темпами распространения пятнадцатого поколения фирменных операционных систем. По словам экспертов, темпы значительно ниже, чем у предыдущих версий.

Так, за последние четыре года только 72% всех iPhone получили iOS 15. В секторе планшетов дела обстоят еще хуже. Там iPadOS 15 получили только 57% всех новых устройств.

Отчет компании Apple свидетельсвует о том, что 26% iPhone, выпущенных за указанный период, работают сегодня на iOS 14, а 2% имеют установленные более старые операционки. Если анализировать ситуацию по всем активным смартфонам, то только 63% из них работают на iOS 15. У 30% iOS 14, а остальные семь процентов работают на более старых версиях.



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