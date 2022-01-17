 

Fox News – американцы сыты по горло — рейтинг Байдена пробил очередное дно

17.01.2022, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свежие соцопросы показывают, что рейтинг Джо Байдена снова снизился до рекордно низкого показателя — его политику на сегодняшний день одобряют лишь треть граждан США, передаёт Fox News. По мнению ведущей канала Дейген Макдауэлл, Байден и его администрация — абсолютно беспомощные люди, которые умеют только лгать, и американскому народу это надоело.

И снова здравствуйте! Рейтинг Джо Байдена поставил новый антирекорд: результаты его работы положительно оценивают лишь 33 процента американцев. То есть всего за 11 минувших месяцев этот показатель снизился на 17 процентных пунктов. Три вопроса, которые беспокоят американцев больше всего: как президент справляется с экономикой, внешней политикой и пандемией. При этом почти половина избирателей убеждена, что политика президента Байдена скорее вносит раскол в общество, чем его объединяет.  

Дейген, какие у вас есть мысли по этому поводу? Он ведь и правда нас всё время раскалывает, разделяет на разные категории: вакцинированные и невакцинированные, темнокожие и белые, и так далее. 

ДЕЙГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox Business: Давайте я подытожу эти опросы таким языком, на котором говорят там, где я выросла: «Фу, Байден, ты — пакость!». И так во всём, во всех вопросах, которые небезразличны американцам. Коронавирус? Да он же ведь избирался на обещаниях с ним бороться. Вспомните, на дебатах перед выборами Байден заявил (Трампу. — ИноТВ): «Человеку, при котором было столько смертей, президентом быть нельзя». Так вот, в прошлом году, при Байдене, от коронавируса умерло больше людей, чем в первый год пандемии.  

Инфляция? Реальные доходы людей падают, в прошлом году падение составило где-то в районе двух с половиной процентов, с поправкой на инфляцию. Это бьёт по рядовым американцам, злит народ, а всё, на что способен этот человек и его прихвостни, — это лгать. Они снова и снова лгут — и о ситуации на нашей границе, и об Афганистане; говорят, что нам надо для снижения инфляции потратить дополнительно 5 триллионов долларов — и что нам не придётся для этого потратить ни копейки. 

У нас получилась комбинация из президента и администрации, которым просто плевать на все эти вещи, они абсолютно беспомощны, а когда их припирают к стенке — начинают лгать. И народ сыт этим по горло. 

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Трудовой подвиг предложили сделать частью патриотического воспитания в России

11.08 / Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста

31.05 / Стало известно, какие смартфоны получат операционную систему HarmonyOS в ближайшие дни

11.04 / В МИД РФ призвали США обуздать политику Киева

14.01 / “Украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, а из Украины!” Петиция к Зеленскому набрала 25 тыс. голосов

25.02 / Суд обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам сети российских спецслужб

03.06 / Щенки запрограммированы на общение с людьми

21.08 / VOAэкспресс 20 августа 2020

05.11 / Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома

20.07 / Появилась дополнительная информация о смартфоне Honor Magic3 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика