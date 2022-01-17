 

Жители США осудили политику Байдена в отношении России

17.01.2022, 4:16, Новости дня
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Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении РФ и Китая, следует из опроса, проведенного YouGov и СBS News.

В целом к его деятельности в Белом доме неодобрительно относятся 56% респондентов. При этом на вопрос «Одобряете ли вы то, как Джо Байден решает проблемы с Россией?» отрицательно ответили 55%. На аналогичный вопрос об отношениях с Китаем отрицательно ответили 59%. При этом не указывается, считают ли американцы политику Байдена слишком мягкой или слишком жесткой, передает РИА «Новости».

45% респондентов считают, что из-за Байдена США теряют уважение в мире, 36% не согласны с этим, 19% полагают, что политика нынешнего президента на уважение к Вашингтону никак не повлияла. У половины опрошенных действия Байдена вызывают «фрустрацию» и «разочарование», а «удовлетворение» и «спокойствие» – только у 25%. Его работу позитивно оценивают 44%. 55% участникам опроса импонирует то, как Байден «держит себя как личность».

Опрос был подготовлен к первой годовщине президентства Байдена. В социологическом исследовании, которое проводилось 12–14 января, приняли участие 2094 совершеннолетних американца, погрешность – 2,5 процентного пункта.

Напомним, рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. В декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США.



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