 

КНДР произвела четвертый с начала года ракетный пуск

17.01.2022, 4:16, Новости дня
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд – предположительно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря, сообщили власти Японии.

О пуске неизвестного снаряда сообщили южнокорейское агентство «Ренхап» и японское агентство «Киодо». Позднее береговая охрана и минобороны Японии также сообщили о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР, передает РИА «Новости».

Напомним, предыдущие пуски прошли 5, 11 и 14 января. КНДР заявляла, что первые два были успешными пусками гиперзвуковых ракет. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.



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