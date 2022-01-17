КНДР произвела четвертый с начала года ракетный пуск

Северная Корея запустила неопознанный снаряд – предположительно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря, сообщили власти Японии.

О пуске неизвестного снаряда сообщили южнокорейское агентство «Ренхап» и японское агентство «Киодо». Позднее береговая охрана и минобороны Японии также сообщили о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР, передает РИА «Новости».

Напомним, предыдущие пуски прошли 5, 11 и 14 января. КНДР заявляла, что первые два были успешными пусками гиперзвуковых ракет. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.