Новенькая Тимати – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Тимати, судя по всему, отдыхает с очередной моделью. Модель зовут Валя.
Фото: Соцсети
Как я и предсказывала, она — чёрненькая.
Такой уж у холостяка на каблуках нехитрый паттерн: беленькая (Шишкова), чёрненькая (Решетова), беленькая (Саша Дони), чёрненькая (Валя).
Видимо, в детстве в зебру не наигрался. Впрочем, не суть.
Суть — в том, что салатницы вопят: «Валя — очередная борода»! Хорошие, достойные женщины подозревают Юнусова в том, что дамы ему, в принципе, неинтересны.
Вот это и обсудим.
Лапушки, на чём основаны эти ваши домыслы? На том, что в каждой новой поездке у свободного, обеспеченного и до ужаса инфантильного мужика — новая баба?
А у вашего Саши (Алёши, Коли, Максима) вы — одна-единственная, и с вами и только с вами этот несчастный таскается в один и тот же Геленджик или, в лучшем случае, Кемер?
Тимати не женится и меняет баб, а, значит, они ему не нужны, в принципе? Такова ваша логика?
Ну, что ж, спешу вас обрадовать: её у вас нет.
А у ваших мужичков нет возможности слетать к океану с Валей или Сашей. Была бы возможность — не отказались бы они от такой поездочки, не так ли?
Но их возможности, увы или к счастью, начинаются с вас и заканчиваются на вас.
Ведь именно так выглядит правда? Нет? А тогда как?
Я вас слушаю очень внимательно.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет