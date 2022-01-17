Новенькая Тимати – Личное мнение

Тимати, судя по всему, отдыхает с очередной моделью. Модель зовут Валя.



Фото: Соцсети

Как я и предсказывала, она — чёрненькая.

Такой уж у холостяка на каблуках нехитрый паттерн: беленькая (Шишкова), чёрненькая (Решетова), беленькая (Саша Дони), чёрненькая (Валя).

Видимо, в детстве в зебру не наигрался. Впрочем, не суть.

Суть — в том, что салатницы вопят: «Валя — очередная борода»! Хорошие, достойные женщины подозревают Юнусова в том, что дамы ему, в принципе, неинтересны.

Вот это и обсудим.

Лапушки, на чём основаны эти ваши домыслы? На том, что в каждой новой поездке у свободного, обеспеченного и до ужаса инфантильного мужика — новая баба?

А у вашего Саши (Алёши, Коли, Максима) вы — одна-единственная, и с вами и только с вами этот несчастный таскается в один и тот же Геленджик или, в лучшем случае, Кемер?

Тимати не женится и меняет баб, а, значит, они ему не нужны, в принципе? Такова ваша логика?

Ну, что ж, спешу вас обрадовать: её у вас нет.

А у ваших мужичков нет возможности слетать к океану с Валей или Сашей. Была бы возможность — не отказались бы они от такой поездочки, не так ли?

Но их возможности, увы или к счастью, начинаются с вас и заканчиваются на вас.

Ведь именно так выглядит правда? Нет? А тогда как?

Я вас слушаю очень внимательно.

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