 

Мнение: Варварские проявления в автобусе

17.01.2022, 3:28, Разное
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Альтернативно одаренный персонаж из Дагестана в автобусе.

Как пишут, по факту этого видео уже оперативно заведено уголовное дело, по 282-й статье.
По факту, тут чистейшие разжигание межнациональной розни и персонажу корячится http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d350878ee36f956a74c2c86830d066eafce20149/ реальный срок (от 3 до 6 лет), либо же большой штраф или длительные общественные работы.

Глава Дагестана Меликов уже пообещал, что с ним обязательно разберутся.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим.
Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления.
Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить.
В Дагестане в мире и дружбе живут десятки народов. Республика является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур.
Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи.
В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы» (с) Меликов

Разумеется, в интересах общества и государства, необходимо максимально оперативно и жестко пресекать подобные "проявления варварства".

PS. Ну и не устаревающее от Энджойкина.

Ведите себя достойно.

Источник: Colonel Cassad



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