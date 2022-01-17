 

Мнение: Украина запретила газеты на русском языке?

17.01.2022, 3:10, Разное
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Похоже, что печатная пресса на русском языке на Украине обречена исчезнуть.  Видимо, все уйдут в Интернет. Потому что вступила в силу статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая обзывает общеукраинские и региональные СМИ издаваться на украинском языке.

Закон, конечно, не запрещает газеты на русском языке. Но при условии, что в продажу будут одновременно поступать аналогичные тиражи на украинском  языке. При этом украинская версия русскоязычной газеты должна издаваться в один день, соответствовать друг другу по названию, объему и содержанию.

«Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть направлены в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить», — уточнили в пресс-службе Госкомтелерадио.

На англоязычные газеты закон не распространяется. Кроме английского, под исключение попали официальные языки Евросоюза, крымско-татарский и языки других коренных народов Украины. «Русский язык в этот перечень не попал», — уточнили в Госкомтелерадио.

Что дальше? Следующим шагом будет запрет книг русском языке?

К слову, не припомню ни одну страну в мире, где есть русские диаспоры и где были бы запрещены газеты на русском языке.

Фотография газетного киоска в Киеве отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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