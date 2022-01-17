ABC News – цены на шоколад могут резко взлететь из-за плохого урожая какао

Плохой урожай какао в Западной Африке может привести к резкому росту цен на шоколад, пишет ABC News. Рост может быть также усилен повышенным спросом: популярность шоколада в период пандемии и в зимнее время стремительно выросла.

Повысятся ли в скором времени цены на шоколад? В условиях частых карантинов и холодной погоды спрос на шоколад резко вырос, однако производство какао-бобов (основного ингредиента шоколада) не справляется с ростом популярности.

Вот данные статистики: согласно Bloomberg, продажи шоколада возрастают более чем на 5 процентов каждые четыре месяца, и это ещё до Дня святого Валентина. Одновременно с этим производство какао-бобов замедляется: 66 процентов всех какао-бобов производится в Кот-д-Ивуаре и в Гане. Власти Кот-д-Ивуара сообщили, что в этом сезоне урожай какао-бобов снизится на 10 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. А в Гане, согласно данным Международной организации по какао, производство какао-бобов упало на 45 процентов.

Высокий спрос и низкое предложение обычно означают рост цен. На этой неделе фьючерсный рынок какао достиг максимума за последние два месяца. Также есть признаки того, что цены на какао и шоколад продолжат расти. И наконец, в свете снижения урожая какао в Западной Африке производители шоколада были вынуждены обратиться к собственным запасам. Согласно данным Bloomberg, официальные склады в американских портах опустели на 20 процентов.

Дата выхода в эфир 15 января 2022 года.