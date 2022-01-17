Мнение: О дизайнерке и авторке, сумевшей взорвать интернет… Так ли всё просто?

Казалось бы, русскому уху и глазу уже не привыкать ко всем этим бесконечным «авторкам», «блогеркам» и прочим «дизайнеркам». Но всё же русскоязычные соцсети буквально взорвались, когда одна такая феминистка вдруг высказалась и… совершила небольшой каминг-аут.

В общем, свою минуту славы она словила по полной программе.

Но, похоже, эта странная история совсем не так проста, как кажется.

После скандального интервью Ксении Собчак с некоей Елены Блиновской, инстаграм-блогеркой, известной своим курсом «Марафон желаний» — кстати, за неделю после выхода оно собрало больше 10 миллионов просмотров на Ютубе — тема «инфоцыган» шагнула в большой мир. Что привело к совсем неожиданным эффектам. Так, благодаря ему внезапно «прославилась» на весь Рунет никому доселе неведомая Катя Пысларь из Молдовы, преподаватель московской Британской высшей школы дизайна. Официально это «учебное заведение» якобы даёт возможность получить международное образование в области искусства, дизайна и маркетинга, находясь в Москве. На практике это весьма вольно используемая франшиза английского University of Hertfordshire, который занимает 601–800 место среди университетов мира в рейтинге Times Higher Education. А с учётом того, что эта московская «школа» предлагает стать преподавателем едва ли не всем желающим… ох… наверное, с ней всё ясно.

Точно так же всё ясно и с той самой Катей Пысларь — исследовательницей, дизайнеркой, диджейкой и авторкой на платформе «Интермодальный терминал», ведущей курса «Деколонизация воображения», а ещё интерсекциональной феминисткой, которая помимо прочего занимается исследованиями телесных политик и деколониальными исследованиями Молдовы.

Собственно, именно это титулование вкупе с рассуждением о том, почему «инфоцыгане» — ксенофобский термин, привлекло массовое внимание к малоизвестной доселе молдавской гастарбайтерке. Сама эта сентенция, щедро напичканная новомодными терминами борцов со всеми видами угнетения, отличается нелогичностью и безграмотностью. Впрочем, от людей, щедро употребляющих феминитивы к месту и — что чаще — совсем не к месту, ожидать научной добросовестности обычно сложно. Да и не нужно: лексикон уже достаточно полно говорит о сформированной матрице и внедрённых стереотипах.

И вот, казалось бы, что тут обсуждать очередную малограмотную «дизайнерку» из числа тех, что сначала лепят в поздравительные открытки с Днём победы немецкие самолёты с красными звёздами, а потом громко жалуются на «сексизм», «буллинг» и «виктимблейдинг»?

Но не всё так просто.

Что такое «деколониальная исследовательница»? Деколониальность — это новомодная #теория, согласно которой для того, чтобы действительно избавить мир от последствий колониализма, нужно сперва избавиться от «колониальной» структуры мышления, а пуще всего — от мышления исторического, от знания некоторых понятий и фактов. Если по-простому, то когда вы видите чернокожих принцесс в исторических фильмах про европейское Средневековье, — это антиисторично, зато деколониально. И вообще, историческая точность — один из элементов колониального угнетения обиженных нынче масс.

Теперь дальше. Чем отличается «интерсекциональная феминистка» от обычной? Тут тоже есть особая теория — возникшая в своё время в феминистском движении — о том, что чернокожие женщины подвергались иному угнетению, чем белые женщины, и то угнетение, которому подвергались они, нельзя сводить к простой сумме угнетения за пол и угнетения за расу: «целое больше суммы элементов». Ну то есть 1+1 в этой парадигме всегда больше двух, иногда и на порядок. И это неравенство — как бы повод…

Итак, если кратко, что означает «интерсекциональная феминистка» и «деколониалистка», молдаванка Катя Пысларь? Встречный вопрос: какая из великих держав была колониальным угнетателем её Родины? А кто именно интерсекционально угнетал и до сих пор исподволь угнетает молдавских женщин? Уж не русский ли белый, цисгендерный, колониальный мужчина, захватчик и деспот по самой своей «варварской» природе? Ну и вот…

И если посмотреть под этим ракурсом, понятно ведь, что смеяться над такими катями — не просто глупо, но и опасно?

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