Столтенберг: Мы не можем согласится, чтобы войск НАТО не было во всех странах, присоединившихся к Альянсу с 1997 года

Он подчеркнул, что союзники по НАТО не могут пойти на компромисс в отношении “абсолютных ключевых принципов европейской безопасности” – что каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь, чтобы решить, хочет ли она принадлежать или не принадлежать к такому альянсу как НАТО.

“И, конечно, мы не можем согласится, чтобы войск НАТО не было во всех странах, присоединившихся к НАТО с 1997 года. Фактически половина наших членов не могла бы быть защищена войсками НАТО и это были лы своего рода члены НАТО второго сорта”, – сказал Столтенберг.

Контекст:

В состав НАТО сейчас входят 30 стран. После 1997 года к Альянсу присоединились Польша, Венгрия, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

—