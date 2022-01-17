 

На Украине заявили о тесном контакте с НАТО

17.01.2022, 2:48, Новости дня
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Украина приближается к НАТО, таких тесных контактов с альянсом не было уже очень давно, сообщил депутат Верховной рады Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Те заявления, которые мы слышим от руководителей НАТО, свидетельствуют о том, что Украина приближается к НАТО и такого тесного контакта не было уже очень давно. И это то, чего не ожидает Путин», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Anchor.fm.

Ранее сообщалось, что Киев мог вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в Североатлантический альянс (НАТО).

В пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова вступить в НАТО, ответив, что вступление в НАТО для страны – вопрос жизни и смерти.



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