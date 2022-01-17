Американцев предупредили об угрозе повторения Карибского кризиса

Российская сторона на переговорах в Женеве «намекала» на возможность появления ядерных ракет РФ у берегов США, сообщают СМИ.

Как пишет New York Times, были «намеки», а не прямые угрозы или официальные заявления. Издание считает, что это грозит повторением Карибского кризиса 1962 года. Появление российских ракет у берегов США может стать ответом на решение НАТО продолжить расширение, отказавшись пойти на уступки Москве, передает РЕН ТВ.

Напомним, США пообещали дать РФ «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе.