 

Американцев предупредили об угрозе повторения Карибского кризиса

17.01.2022, 2:48, Новости дня
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Российская сторона на переговорах в Женеве «намекала» на возможность появления ядерных ракет РФ у берегов США, сообщают СМИ.

Как пишет New York Times, были «намеки», а не прямые угрозы или официальные заявления. Издание считает, что это грозит повторением Карибского кризиса 1962 года. Появление российских ракет у берегов США может стать ответом на решение НАТО продолжить расширение, отказавшись пойти на уступки Москве, передает РЕН ТВ.

Напомним, США пообещали дать РФ «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе.



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