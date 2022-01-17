Канада посоветовала не ездить на Украину из-за «российской агрессии»

Гражданам Канады следует избегать поездок на Украину «без важной необходимости», говорится в обновленных рекомендациях канадского МИДа.

Оттава заявила, что таких поездок нужно избегать из-за «продолжающейся российской агрессии и военного наращивания» сил «в стране и вокруг нее». 17–18 января глава МИД Канады Мелани Жоли посетит Украину, передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны РФ не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.