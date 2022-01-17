Мнение: Пора на ИВЛ!

Кстати, не могу не порадовать моих старых друзей-“ваксеров”. Вчера (или даже скорее позавчера) я, наконец, заболел! Забыл дома шапку, день погулял без нее (ездил по всяким телестудиям) – и прям как в детстве: в пятницу легкое, но назойливое покашливание, вчера стала понемногу расти температура, к вечеру – 37.2, к раннему утру – 38.4. Плюс, как полагается, озноб. Пока по всем признакам – старый добрый, классический грипп: температура, светобоязнь, ломота в костях, кашель. Кстати, во многом из-за этого внезапного изменения я уже не смог вчера доделать последний свой ролик как следует – плюнул, выложил “как есть” (ничего, вроде смотрят, народу нравится).

А еще говорят, что грипп “пропал”. Как же пропал – вот же он! Я даже почувствовал некоторую ностальгию: давно, последние года два, гриппом не болел, забыл, что это такое. А ведь, как я слышал от немногих квалифицированных врачей (такие – очень редкий зверь) – поболеть время от времени “простудой” бывает для организма очень полезно, это такая одновременно встряска и перенастройка всего организма, проверка всех систем в форсированном режиме.

Если считать, что весной 2020 я все-таки переболел ковидом, то грипп, безусловно, нравится мне гораздо больше. Этот ваш ковид – ну его нафиг: невероятные скачки давления, затруднения в дыхании, потом еще какой-то ложный панкреатит, и все одно за другим, как какая-нибудь “тройка” в боксе – боже упаси.

Но, может, и сейчас ОН – новая гриппообразная разновидность. Тем интереснее. Если повезут на ИВЛ – сообщу!