 

Мнение: Эпоха сфер влияния закончилась

17.01.2022, 2:44, Разное
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Краткое содержание переговоров США и РФ по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.
Как уже давно объясняли американские гегемонисты – "Америка это уникальная и исключительная страна. Россия уникальная. но не исключительная".
Поэтому в рамках этих воззрений у США могут быть сферы влияия, а России их быть не может. Просто увещевать – а давайте у нас тоже будут свои сферы влияния, дохлый номер. Их не просят, а создают и удерживают. Теми или иными средствами.
Как происходит расширение сфер влияния, можно посмотреть на примере, скажем, друга Реджепа, который одним из первых понял, что старый порядок "основанный на правилах" больше не работает и уже начался этап трансформации мироустройства. Разумеется, если бы он просто просил, а не брал, никто бы ему ничего не дал. Поэтому Турция уверенно продолжает очерчивать свои сферы влияния, наглядно иллюстрируя тезис о том, что мир уже вернулся к ситуации с разделом сфер влияния.

Источник: Colonel Cassad



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