 

Мнение: Резервы роста

17.01.2022, 2:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Телеграме социолога Ракши приведены данные о резком сокращении ожидаемой продолжительности жизни в России по итогам 21 года. Оно составило примерно 3,5 года: с 73,3 до 69,9 лет. Успехи путинского здравоохранения просто налицо. Есть чем гордиться и о чем отчитываться перед ВОЗ.

Истребление старшего поколения и подрыв здоровья остального населения — основная задача, которую выполняет программа орошения мертвой водой от Гинцбурга. Успехи, конечно, скромные, о чем президент неоднократно напоминал нерадивым чиновникам, но они есть. Хотя резервы для сокращения численности населения и возрастно-полового состава еще велики.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Instagram начал тестировать новый вид «Историй»

21.10 / «Рецидивы оголтелой русофобии»

18.10 / СМИ назвали основных кандидатов на пост нового главы МЧС России

18.04 / Актер Данила Козловский отказался говорить об отцовстве

30.12 / Мнение: Арест года

02.10 / В Москве стартовал 42-й международный фестиваль кино

22.02 / Критик Соседов дал совет «переставшей существовать» Алле Пугачевой

04.01 / Мнение: Голодная корона

11.11 / Мнение: Плоды победы

23.06 / В Санкт-Петербурге столкнулись два корабля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика