Мнение: Резервы роста

В Телеграме социолога Ракши приведены данные о резком сокращении ожидаемой продолжительности жизни в России по итогам 21 года. Оно составило примерно 3,5 года: с 73,3 до 69,9 лет. Успехи путинского здравоохранения просто налицо. Есть чем гордиться и о чем отчитываться перед ВОЗ.

Истребление старшего поколения и подрыв здоровья остального населения — основная задача, которую выполняет программа орошения мертвой водой от Гинцбурга. Успехи, конечно, скромные, о чем президент неоднократно напоминал нерадивым чиновникам, но они есть. Хотя резервы для сокращения численности населения и возрастно-полового состава еще велики.

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