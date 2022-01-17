 

Байден назвал захват заложников в синагоге в Техасе актом террора

17.01.2022, 2:06, Новости дня
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“Что касается Техаса и синагоги, я разговаривал сегодня утром с генеральным прокурором, чтобы получить краткое изложение. Он сказал, что с местными властями и ФБР активно сотрудничают, и они проделали адскую работу…. Это был акт террора”, – заявил президент США.

Он отметил, что пока у него и у следствия нет всей информации о преступнике.

“Ни у меня, ни у генерального прокурора нет всех фактов, но утверждается что якобы он обзавелся оружием на улице. Он купил его, когда приземлился, и, судя по всему, там не было никаких бомб… Похоже, он провел первую ночь в приюте для бездомных. У меня нет всех подробностей, и поэтому я не хотел бы вдаваться в детали”, –заявил Байден.

Контекст:

15 января в американском городе Колливилл произошел захват заложников в синагоге. К их освобождению привлекли спецназ и Федеральное бюро расследований. Через несколько часов полиция сообщила, что ситуация разрешилась.

Associated Press сообщило, что заложников удерживали 10 часов, в результате действий полиции злоумышленник был убит. Источники агентства отмечали, что преступник требовал освобождения из тюрьмы в Техасе подозреваемого в связях с “Аль-Каидой” пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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