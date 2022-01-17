Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции

В Сербии прошел референдум об изменениях в конституции в области правосудия, население страны поддержало изменения, сообщил президент Александр Вучич.

Вучич сообщил, что обработано 97,02% бюллетеней. За изменения выступили 60,48% проголосовавших, против – 39,52%. В Белграде большинство граждан против изменений. Всего в референдуме приняли участие 1,8 млн человек, разница в голосах превысила 400 тысяч. При этом явка составила около 30%. Вучич сказал, что ожидалась явка в 25%. По данным наблюдателей, референдум прошел при самой низкой явке с 2014 года. Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явки в 50%

Президент Сербии поздравил сограждан с тем, что страна «направила позитивный сигнал миру». Он «верит, что в предстоящий период удастся сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти», передает ТАСС.

В соответствии с изменениями судьи и государственные прокуроры будут избираться не в парламенте, а Высоким советом судейства и Высоким советом прокуроров. В выборах судей не будут участвовать министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей, упраздняется должность заместителей прокуроров. Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие.