 

В зоне боевых действий пробыл пять месяцев. В Днепре попрощались с погибшим на Донбассе 23-летним военным

17.01.2022, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Супрун жил с матерью в Днепре. Он окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. После окончания учебы в 2020 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

Житель Днепра сначала служил в Гвардейском Днепропетровской области, затем – на Донбассе. В зоне боевых действий он пробыл пять месяцев.

Супрун служил в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде, он был командиром взвода. Супрун и его коллега Валерий Петренко получили несовместимые с жизнью травмы в районе поселка Крутая Балка Донецкой области. Военнослужащие восстанавливали минно-взрывные заграждения.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Названы главные конкуренты российского истребителя Су-57

06.04 / Грузовики провалились под лед на Байкале

22.12 / Связанные с Roshen компании считают штраф в 283 млн грн политическим преследованием и обжалуют его

30.10 / Экс-министр энергетики Украины Насалик проиграл выборы мэра Калуша кандидату от “Свободы”

02.10 / “Впервые за много лет”. Украина открыла свой павильон на всемирной выставке Expo 2020 Dubai

16.05 / Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран Евросоюза из-за эскалации между Израилем и Палестиной

19.10 / Проценко опроверг информацию о платной госпитализации в Коммунарку

28.02 / Штайнмайер – нельзя обрывать связь с Россией, ведь от неё зависит мир в Европе

01.07 / В Минсоцполитики заявили о повышении с 1 июля пенсий для более чем 5 млн человек

26.09 / Армия Израиля устроила облаву на ХАМАС, погибло несколько человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика