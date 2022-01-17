Установлена личность захватившего синагогу в Техасе

Захват заложников в синагоге в американском штате Техас совершил житель Великобритании Малик Фейсал Акрам, сообщили ФБР и полиция Большого Манчестера.

ФБР сообщило, что синагогу захватил 44-летний Малик Фейсал Акрам. Позднее британская полиция подтвердила, что «подозреваемый, который был убит, 44-летний Малик Файсал Акрам из района Блэкберн графства Ланкашир», передает РИА «Новости».

Напомним, вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина. Он утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки (приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата) и требовал освободить ее. Заложники были освобождены, они не пострадали, а захвативший их мужчина ликвидирован бойцами спецназа.