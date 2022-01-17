Российские миротворцы вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье, информирует Минобороны России.

Минобороны сообщило, что самолеты Ил-76 ВКС доставят миротворцев и технику на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области. Там военным организуют торжественную встречу, после чего они направятся в пункты постоянной дислокации, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами РФ из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродром Северный в Иваново.