Российские миротворцы вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье

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17.01.2022, 0:36, Новости дня
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Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье, информирует Минобороны России.

Минобороны сообщило, что самолеты Ил-76 ВКС доставят миротворцев и технику на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области. Там военным организуют торжественную встречу, после чего они направятся в пункты постоянной дислокации, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами РФ из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродром Северный в Иваново.



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