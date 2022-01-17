 

Россия обратилась в ОБСЕ из-за акта цензуры со стороны Facebook

17.01.2022, 0:36, Новости дня
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Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.

Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.

Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». РФ указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».

Напомним, делегация РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.



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