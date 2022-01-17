Ретинол и кислоты. Что нужно коже женщин, которым за сорок

Процесс старения кожи у женщин протекает по-разному. У одних морщины появляются уже после двадцати лет, а у других и после сорока кожа гладкая и бархатистая. Однако у большинства женщин первые возрастные изменения кожи наблюдаются в 40 лет. Поэтому в этом возрасте очень важно пользоваться некоторыми косметическими средствами. О них мы расскажем в статье.

Косметические средства с ретинолом

40 лет – это самое время, чтобы начать пользоваться кремами, в состав которых входит ретинол. Косметолог Джейн Скривнер считает, что после сорока уход за кожей должен быть направлен на стимуляцию обновления клеток кожных покровов, регенерацию и восстановление. Она говорит: “Важно увеличить количество витаминов, которые вы наносите на кожу, особенно витамина А (ретинола), чтобы увеличить клеточный обмен”.

Солнцезащитный крем

После сорока лет кожа особенно нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей, так как способность к регенерации и восстановлению снижается. Возьмите для себя за правило ежедневно наносить на кожу солнцезащитный крем. Бенджи Диллон из Define Clinic говорит: “Кожа нуждается в ежедневной защите от солнца, особенно в возрасте сорока лет, поскольку мы не можем восстанавливать кожу так быстро, как в молодости”.

То, как вы наносите SPF, также имеет значение. Использование тонального крема с SPF могло показаться достаточным в 20 или 30 лет. Когда вам за 40, пора начинать использовать ежедневный солнцезащитный крем.

Ресвератрол

Как и витамин С, ресвератрол является мощным антиоксидантом. Он помогает противостоять повреждениям, вызванным ультрафиолетовыми лучами и загрязнением окружающей среды. Ресвератрол замечательно успокаивает кожу, помогая справиться с покраснениями и раздражениями.

Светодиодная маска

Светодиодная терапия помогает бороться с признаками старения. Джейн Скривнер говорит: “Если вы ищете более высокотехнологичную процедуру, чтобы включить ее в свой распорядок дня, когда вам уже за сорок, я бы рекомендовала светодиодные маски. Терапия красным светом фантастически стимулирует выработку коллагена и эластина. Это именно то, что нужно коже в сорок лет”.

Кислоты

Поскольку после сорока лет естественный клеточный обмен кожи начинает снижаться, использование кислот в этом возрасте более важно, чем когда-либо. “Кислоты можно использовать в качестве ежедневного жидкого пилинга для удаления омертвевших клеток и стимулирования кожи”, – говорит Скривнер. Раз в несколько дней наносите раствор кислоты на кожу вечером после очищения.