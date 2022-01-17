Аппетит снизится, а метаболизм повысится: почему отказаться от алкоголя – лучшее, что можно сделать в наступившем году

В наступившем году многие люди планируют перейти к более здоровому образу жизни. Для этого следует пересмотреть некоторые свои привычки. Специалисты считают, что отказ от алголя – лучшее, что можно сделать в 2022 году. Это положительно скажется на физическом и психическом здоровье. В статье мы расскажем о плюсах полного исключения спиртных напитков из вашей жизни.

Вы будете меньше есть

Алкоголь способствует набору веса. Это связано с наличием в этиловом спирте пустых калорий, а также с тем, что спиртное усиливает аппетит.

Исследования показывают, что алкоголь повышает тягу к высококалорийной пище. Этот эффект сохраняется и на следующий день после выпивки. Участники эксперимента, употребившие всего 20 г крепкого спиртного напитка, съедали на 11 % больше еды, чем воздержавшиеся.

Алкоголь также снижает качество и продолжительность сна. Недосыпание усиливает тягу к жирной и углеводной еде. Частое употребление спиртного приводит к появлению лишних килограммов. Отказ от алкоголя поможет вам успешнее бороться с лишним весом.

Вы будете лучше спать

После употребления спиртного многие люди быстро засыпают. Но этот сон нельзя назвать полноценным. К такому выводу пришли ученые.

Согласно данным исследований, прием алкоголя перед сном способствует активности альфа-волн в головном мозге. Эти ритмы характерны для состояния бодрствования. Их появление говорит о том, что, когда вы спите, ваша нервная система полностью не отдыхает.

Если вы перестанете употреблять спиртные напитки, то ваш сон станет значительно крепче и продолжительнее.

У вас прибавится энергии

Похмелье истощает организм и лишает человека энергии. Если вы откажетесь от спиртного, то у вас никогда не будет этого неприятного состояния.

Похмелье негативно сказывается на общем самочувствии и настроении. Исследование показало, что на следующий день после приема алкоголя сонливость увеличивается на 35 %. При этом отмечается сильная вялость и заторможенность.

Снизится риск болезней печени и диабета

В исследовании 2013 года приняло участие 14 человек, которые раньше регулярно употребляли пиво. 10 участников отказались от спиртного на 5 недель, а остальные 4 испытуемых не стали воздерживаться от алкоголя.

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Врачи взяли анализ крови у участников до и после исследования. Тесты показали, что у людей, отказавшихся от спиртного, уровень печеночных ферментов снизился на 20 %, а глюкозы – на 16 %. Это говорит о том, что воздержание от алкоголя снижает риск болезней печени и сахарного диабета.

Вы перестанете переедать

После приема спиртного у многих людей возникает потребность в обильной еде. Это приводит к перееданию и набору веса.

Алкоголь стимулирует нейроны AgRP. Эти нервные клетки активируются при дефиците питательных веществ, что приводит к сильному голоду. Если вы прекратите пить спиртное, то у вас не будет возникать тяга к перееданию.

Пищеварение улучшится

Алкоголь оказывает негативное влияние на пищеварение. Он изменяет секрецию соляной кислоты и моторику желудка. Этанол мешает ферментам расщеплять пищу.

Одновременный прием спиртных напитков и еды замедляет пищеварение. Чрезмерная выработка соляной кислоты раздражает стенки желудка. Это увеличивает риск появления гастрита и язвы. Без алкоголя ваше пищеварение будет работать значительно лучше.

Ваш метаболизм ускорится

Когда вы выпиваете, то ваш организм сосредоточивается на переработке этанола и выведению токсинов из тела. У него не остается сил на сжигание калорий. Это приводит к нарушению обмена веществ.

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Если вы прекратите пить спиртное, то ваш метаболизм ускорится. Организм будет быстро и эффективно сжигать жиры.

Вы избавитесь от обезвоживания

Алкоголь обладает мочегонным действием, он обезвоживает организм. Отказ от спиртного восстановит водно-солевой баланс в вашем теле. Замените алкогольные напитки на чистую питьевую воду с кусочком лимона. Ваш организм будет постоянно увлажнен.

Ваша кожа станет лучше

Мочегонное действие спиртного негативно сказывается и на состоянии кожи. Она утрачивает влагу и становится сухой. Такой эпидермис быстрее стареет и покрывается морщинами.

Сухость кожи увеличивает риск дерматологических заболеваний. Исследования установили связь между употреблением алкоголя и такими болезнями, как экзема, розацеа и псориаз. Этанол снижает иммунитет и способствует появлению кожных инфекций.

Вы уменьшите риск инсульта и нейропатии

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск инсульта. Это связано с тем, что этанол повышает кровяное давление и со временем вызывает сбои сердечного ритма.

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Алкоголь оказывает токсичное воздействие на периферические нервы, что приводит к нейропатии. Это заболевание проявляется в потере чувствительности, мышечных судорогах и болях в пораженном участке, чаще всего в конечностях.

Работа вашего мозга улучшится

Длительное употребление алкоголя ухудшает психическое здоровье человека. В долгосрочной перспективе оно приводит к появлению тревоги и депрессии, а также утомляемости и ухудшению памяти. Но вы можете спасти свой мозг, если бросите выпивать.

Исследования показали, что месячное воздержание от спиртного приводит к увеличению концентрации внимания на 18 % и повышению работоспособности на 17 %.

Уровень холестерина нормализуется

Ученые исследовали состояние здоровья испытуемых, бросивших пить. Выяснилось, что у участников эксперимента уровень холестерина в крови уменьшился в среднем на 5 % за 30 дней. Воздержание от спиртного позволит вашему организму избавиться от вредных триглицеридов.

Вы укрепите здоровье сердца

Алкоголь провоцирует тягу к жирной пище. Это приводит к повышению уровня холестерина. Высокая концентрация вредных триглицеридов в крови становится причиной атеросклероза и болезней сердца.

Половая функция улучшится

Алкоголь действует как депрессант. Он угнетает работу многих систем организма, в том числе и половую функцию.

Спиртное негативно влияет на потенцию у мужчин и снижает либидо у женщин. Это связано с тем, что этанол создает большую нагрузку на печень. Этот орган начинает плохо метаболизировать гормоны. В результате часть андрогенов превращается в эстрогены. Это плохо сказывается на половой функции, особенно у мужчин. Кроме этого некоторые спиртные напитки (например, пиво) содержат растительные эстрогены.

Заключение

Алкоголь не относится к необходимым продуктам для человека. Поэтому отказ от него не может негативно повлиять на организм. Попробуйте перестать употреблять спиртное хотя бы 2-3 месяца. Вы заметите много позитивных изменений в вашем самочувствии.