 

Новые вертолеты Airbus Helicopters патрулируют украинско-белорусскую границу. Видео

16.01.2022, 23:54, Новости дня
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Вертолеты, оборудованные мощными видеокамерами, в том числе и тепловизионными, патрулируют украинско-белорусскую границу. ГПСУ использует вертолеты H125 с 2020 года. Однако пять машин, которые пограничники получили в конце прошлого года, имеют существенные преимущества, отметили в Госпогранслужбе. Вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме.

“Тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км. Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения”, – подчеркнули пограничники.

Маневренность и грузоподъемность вертолетов Airbus позволяет выполнять полеты с оперативными группами на борту.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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