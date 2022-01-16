 

Советник Байдена: В переговорах с РФ мы привержены одновременно сдерживанию и дипломатии

16.01.2022, 23:54, Новости дня
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“Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, в том числе с украинцами. Я регулярно разговариваю со своим коллегой в Украине, советником по национальной безопасности. Только за последний месяц мы разговаривали семь раз, так что мы тесно координируем наши следующие шаги. И у нас будет больше информации о следующих шагах в дипломатии в начале следующей недели”, – заявил он.

По словам Салливана, если Россия захочет дальше двигаться по пути дипломатии, США “готовы делать это в ногу с нашими союзниками и партнерами”.

“Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, с сильным ответом, который отрезает ее стратегическую позицию. Итак, с нашей точки зрения, мы привержены одновременно сдерживанию и дипломатии”, – сказал он.

По словам советника, в случае агрессии со стороны РФ США “примут меры, которые нанесут ущерб ее экономике, нанесут удар по ее стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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