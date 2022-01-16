НАТО отказалось превращать страны во «второсортных» членов альянса

Вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, превратит эти государства во «второсортных» членов альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщил Столтенберг, НАТО «не может согласиться с тем», что «не должно быть войск» альянса «во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года». По его словам, «это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО». В таком случае эти страны «будут своего рода членами НАТО второго сорта». «Мы никогда это не сделаем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBC.

Он заявил, что НАТО «готово участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений – обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для РФ и для НАТО», передает РИА «Новости».

Напомним, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».