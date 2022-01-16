 

Оскорблявший людей в автобусе мужчина задержан в Калужской области

16.01.2022, 23:52, Новости дня
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Мужчина, который устроил скандал, угрожал пассажирам и высказывал националистические заявления в автобусе в Москве, задержан в Калужской области, сообщили в столичном главке МВД. В Общественной палате Дагестана осудили поведение скандалиста.

В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой мужчина устроил перепалку с водителем автобуса, поскольку тот отказался высадить его в неположенном месте. После этого мужчина начал оскорблять пассажиров, при этом он позволил себе угрозы националистического характера. Мужчина подчеркивал, что он дагестанец, передает РЕН ТВ.

В московском главке МВД сообщили, что 29-летний мужчина «задержан и доставлен в отдел полиции», его «действиям будет дана правовая оценка». Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в действиях мужчины «усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия».

В Общественной палате Дагестана призвали правоохранителей наказать мужчину, оскорбившего пассажиров. По мнению общественников, он должен принести извинения. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи». «В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы», – сообщил он.

В октябре произошел резонансный конфликт в столичной подземке, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. В конце ноября произошел конфликт между пассажирами на станции «Пушкинская», а до этого – на станции «Улица 1905 года».



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