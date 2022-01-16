 

Столтенберг назвал Россию «агрессором»

16.01.2022, 23:52, Новости дня
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У НАТО «нет уверенности насчет намерений России» в ситуации вокруг Украины, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг полагает, что «могут быть какие-то перемены планов». «Можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет», – сказал генсек НАТО, добавив, что «известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике». Кроме того, в НАТО «слышат очень грозную риторику», передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России. «Мы должны понимать, что агрессор – Россия», – сообщил он. По словам генсека, «ожидать, что жертве агрессии нужно реализовать деэскалацию – это как представить все в таком странном, перевернутом с ног на голову виде», передает РИА «Новости».

Напомним, в Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение. По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности». Кроме того, он рассказал, что РФ наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.



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