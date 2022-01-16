Ярош: Судя по заявлениям, декларациям, действиям, наиболее антиукраинскую позицию в Европе занимает Германия

Судя по заявлениям, декларациям, действиям, наиболее антиукраинскую позицию в Европе на этот исторический момент занимает Германия…

Они блокируют поставки вооружения Украине. Они принуждают под сопилку Путина выполнять нелегитимные Минские договоренности. Они прокладывают российские “газовые потоки”. Они хотят ликвидировать будущего геополитического конкурента в Европе, не допустив создания Балто-Черноморского союза и т.д.

Если власть Германии по сей день выплачивает миллиардные репарации Государству Израиль, то почему они, власти ФРГ, которые несут непосредственную ответственность за действия национал-социалистической Германии, не должны выплачивать репарации украинцам?

Ведь нас, украинцев, погибло во время Второй мировой войны гораздо больше, чем евреев.

Об Эрэфии говорить не стоит, потому что там у власти античеловеческий и антиукраинский имперский режим, несущий непосредственную ответственность за уничтожение миллионов украинцев во время голодоморов, мировых войн и большого террора.

И россияне, и немцы устроили нам – украинцам – геноцид! И за это они должны ответить…

За национальную справедливость!

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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