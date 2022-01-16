 

“Бросали камни и ветки, вырывали трубы”. Почти 50 мигрантов пытались незаконно проникнуть из Беларуси в Польшу

16.01.2022, 23:08, Новости дня
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В субботу пересечь границу Польши с Беларусью нелегально пытались 47 человек.

“Группа из 18 иностранцев при поддержке белорусских служб форсировала границу на участке Мельник, люди рвали забор, вырывали металлические столбы, бросали в сторону служб камни и ветки деревьев”, – говорится в сообщении.

W sobot * 15.01 gr. próbowa * o nielegalnie przekroczy * 47 osób.

Grupa 18 cudzoziemców, wspierana przez s * u * by si * owo forsowa * a granic * na odcinku #PSGMielnik Osoby rozrywa * y ogrodzenie,wyrywa * y metalowe s * upki,w stron * s * u * b rzuca * y kamieniami i konarami drzew.#NaStra * y pic.twitter.com/5t7XnZN5xC

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 16, 2022

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы “вербовочные центры”, где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом.

Из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва в ноябре впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение. Аналогичное решение было принято в сентябре в Польше.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси оставалось около 3–4 тыс. мигрантов.

По данным BNS, в 2021 году в Литву прибыло около 4,2 тыс. мигрантов. По состоянию на начало января 2022 года в страны происхождения вернулись 537 мигрантов, сообщали в МИД Литвы. Все, кто согласился покинуть Литву, получили единовременную выплату в размере €1 тыс. Такие пособия будут выплачиваться до 20 января 2022 года. Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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