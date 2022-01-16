Банкрот в «родной гавани»

Севастопольской порт, который едва не ушел с молотка за 10 рублей, опять на грани банкротства. Сотрудники ФСБ и СК пришли с обысками.



Корабли Черноморского флота в бухте Севастополя. Фото: РИА Новости

Севастопольский морской порт — одна из крупнейших незамерзающих акваторий. Он расположен в разных бухтах города. Есть причалы, предназначенные для торговли, для судоремонта и для транспортного судоходства. Самая масштабная промышленная часть порта находится на берегах Камышевой бухты — это 28 га и 11 крупных причалов общей протяженностью 1770 метров для судов разного типа. Здесь есть все необходимое — от терминалов для хранения зерна и площадок для перевалки грузов до судоремонта.

При Украине «Севморпорт» ежегодно переваливал почти 5 млн тонн грузов. Мог бы и больше, но не хватало транспортных мощностей. Потом пришла Россия. А вместе с ней — санкции. После присоединения полуострова показатели перевалки грузов упали в 15 раз. Порт начал ветшать и превратился в глубоко убыточное предприятие, которое уже не первый год находится на грани банкротства. «Пользуясь случаем», чиновники потихоньку распродавали имущество порта. И как следствие, появились уголовные дела.

Вечером 12 января наступившего года стало известно, что в ГУП «Севастопольский морской порт» сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски с выемкой документов. Был ли кто-то задержан из фигурантов дел, в СК «Новой» сообщить отказались, сославшись на тайну следствия. В правительстве региона уверяют, что глава «Севморпорта» Юрий Баранов силовиками задержан не был и, пока идет проверка, не будет уволен. В Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю, в свою очередь, уточнили, что заведено новое уголовное дело против руководства ГУП «Севастопольский морской порт» о сокрытии и неуплате налогов. По данным следствия, руководство порта вместо того чтобы платить налоги и сборы, якобы через счета третьих лиц решило рассчитаться с частью кредиторов. Сообщается, в частности, о сокрытии суммы доходов с марта по ноябрь 2021 года в размере 4 млн рублей.

Вроде бы небольшая сумма даже по меркам севастопольского бюджета. Но это только звено в цепи. И если посмотреть экономические показатели ГУПа, то интерес силовиков становится очевиден.

По данным СПАРК, «Севморпорт» по итогам 2020 года показал убыток в размере 122 млн рублей, а совокупный долг составил 150 млн рублей. Отчетности за 2021 год еще нет, но из десятков исков кредиторов порта видно, что долги только увеличиваются, пени растут. За последние два года рентабельность предприятия падала особенно динамично. Сотрудников предприятия сокращают, но при этом коммерческие и управленческие расходы по отношению к выручке показывают рост на 93,87%, а чистая норма прибыли, напротив, снизилась на 61,83%.

Если переводить с языка экономики, то порт на грани банкротства, а зарплаты и расходы на руководство порта продолжают расти.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Это далеко не первый случай, когда севастопольский порт оказывается в центре коррупционного скандала. В январе 2019 года порт со всем имуществом — кораблями, причалами, буксирами, складскими и административными помещениями — мог быть продан всего за 10 рублей.

Например, 1200 объектов порта были оценены в 1 копейку — столько стоят, например, плавучий док, ремонтная мастерская, нежилые здания, 20 причалов.

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Имущество «Севморпорта» стоимостью 26 млн рублей было списано правительством города. На территории порта работали частные предприятия, которые годами не платили городу арендную плату. Эти факты предоставил прессе бывший глава контрольного управления правительства Севастополя Сергей Елизаров.

Сергей Елизаров

После этого скандала проблемный актив решили передать в федеральную собственность, но не успели.

В июле 2019 года регион возглавил Михаил Развожаев, который пообещал сохранить порт в собственности города.

Ранее в активе был заинтересован «Ростех», обещавший еще в 2015 году выделить на развитие порта 7 млрд рублей. И действительно, в 2018 году на площадку порта зашел судостроительный завод «Вымпел», дочерняя компания концерна «Калашников», которая входит в структуру «Ростеха».

Порт возглавляли выходцы из госкорпорации. Но в ноябре 2019-го губернатор назначил новым начальником порта бизнесмена с достаточно странным прошлым Юрия Баранова. По данным СПАРК, успехи в бизнесе господина Баранова ограничились тем, что он возглавлял или был совладельцем десятка предприятий (от ремонтной мастерской и оптовой торговли до рекламных агентств), которые были аннулированы.

Но найти компромисс с «Ростехом» и его дочерними предприятиями, работавшими в «Севморпорте», губернатору Развожаеву не удалось.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

В конце 2019 года стало известно, что «Вымпел» перенес производство из Севастополя на феодосийский завод «Море». Одна из причин — увеличившиеся задолженности ГУПа перед ресурсоснабжающими организациями, которые из-за долгов отключили на территории всего порта электричество и воду.

В январе 2020 года кредиторы в лице новороссийской фирмы «ФОЛ» уже подавали иск о банкротстве порта, но Арбитражный суд Севастополя его отклонил. Через два месяца Михаил Развожаев заявил, что «Севморпорт» необходимо развивать на основе государственно-частного партнерства.

— Мы сейчас думаем о том, чтобы создать частно-государственную компанию по форме концессии, где у государства, в данном случае у Севастополя, будет часть акций этого предприятия совместного, — говорил губернатор.

То есть компания начнет развиваться, приносить прибыль, а город станет получать деньги в бюджет как держатель пакета акций, пояснял глава региона. Но оказалось, что это перспективы с неопределенным горизонтом планирования. На вопрос «Новой газеты», найден ли инвестор, Михаил Развожаев ответил, что работа ведется. И уточнил: «Как будет оформлено решение — расскажем все подробности». Но от ответа на вопрос, планируется ли акционирование «Севморпорта», глава региона воздержался (после акционирования госпредприятий регион может продать часть акций или весь пакет в частные руки).

Сомнительно, что найдется инвестор, готовый ради концессии вкладываться в предприятие, обремененное многомиллионными долгами. В пресс-службе региона «Новой» разъяснили, что «вопрос погашения долгов прорабатывается». При этом где брать деньги и когда будут погашены эти долги, власти не знают.

— Разговоры про частного инвестора — чистой воды популизм, — отметил в разговоре с «Новой» экс-глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев. — Инвестор должен видеть экономику, то есть — как получить прибыль. А в ведомости «Севморпорта» сплошные убытки, которые не тянет даже городской бюджет. Необходима полная ревизия актива, как оплачиваются стоянки судов, перевалка грузов и так далее. Но никто открывать эти карты не будет. Судя по недавнему уголовному делу, в порту уже восемь лет одно и то же, кто бы ни был губернатором или директором. Ситуация усугубляется и тем, что нет пассажирских перевозок в другие регионы, морского туризма. Все грустно: в наличии всего лишь одна «Комета».

Надежда Исаева, корреспондент

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