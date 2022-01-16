Проще выбирать направление, зная о том, что ждет впереди: Таро-прогноз на третью неделю января

Новый год окончательно вступил в свои права, так что настало время для активных действий. Однако, чтобы правильно выбрать направление, успеть справиться с намеченными делами, а также избежать возможных трудностей на пути к цели, стоит заранее ознакомиться с тем, что вас ждет. Помочь в этом призван Таро-прогноз, составленный экспертами на третью неделю января для всех знаков зодиака.

Овен

Карта “Умеренность” говорит о периоде, когда необдуманная спешка может привести к серьезным проблемам. Если вы хотите избежать трудностей, сконцентрируйтесь на текущих делах и не торопитесь.

Аркан “Сила” предупреждает Овна о возможности справиться с текущими проблемами. Также аркан говорит о том, что предприимчивой личности не составит большого труда завоевать уважение окружающих.

“Император” в раскладе призывает Овна поступать более мудро, а также принимать только взвешенные решения. Найдя хорошую тактику, вы без проблем исправите ошибки прошлого, а также улучшите репутацию.

Телец

В конце недели Тельцу предстоит оказаться на пороге нового открытия – об этом говорит карта “Дурак”. Также аркан указывает на подарок судьбы, который легко упустить из внимания, так что следите за событиями.

Если верить карте “Повешенный”, Тельцам стоит поспешить с выполнением важных дел. В противном случае вы рискуете зайти в тупик, выбраться из которого без посторонней помощи не получится.

“Императрица” в раскладе говорит о необходимости расставить жизненные приоритеты, а также соблюдать общепринятые правила. В противном случае вы не только не достигнете поставленной цели, но и рискуете потерять то, что имеете.

Близнецы

Обрести уверенность в собственных силах, а также с легкостью разобраться с текущими проблемами предстоит Близнецам, которым выпала карта “Сила”. Самое главное, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

В начале недели Близнецам придется воспользоваться давно полученными знаниями, ведь среди старших арканов присутствует “Маг”. Это позволит вам не только достичь успеха, но и оградиться от проблем в будущем.

“Луна” – символ нависших страхов и сомнений. Карта призывает гадающего человека прогнать прочь все негативные мысли и сосредоточиться на том, что поможет достичь счастья.

Рак

Новые успехи для Рака на этой неделе сулит карта “Дурак”. Согласно данному аркану, бдительный человек сможет запросто найти дорогу, которая приведет его к благоприятным жизненным изменениям.

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“Повешенный” в раскладе призывает Рака не сомневаться в собственных силах и не отрекаться от начатых дел. В скором времени у вас появится возможность извлечь огромную выгоду из своего труда – не упустите ее!

Не стоит бояться перемен, ведь в раскладе выпала “Фортуна”. Согласно данному аркану, в жизнь гадающего человека в скором времени ворвутся события, которые навсегда поменяют привычный порядок вещей.

Лев

Аркан “Маг” – хороший знак для Львов, ведь он олицетворяет изобретательность и решительность представителей знака. Не стоит забывать, что именно благодаря подобным навыкам многие люди добиваются больших высот.

“Император” в раскладе говорит о том, что настала пора расставить приоритеты, а также приступить к активным действиям. В противном случае вы рискуете и дальше остаться на том месте, где находитесь сейчас.

О необходимости сделать важный жизненный выбор свидетельствует карта “Возлюбленные”. Совет аркана: не спешите с принятием решения, особенно если ему предшествовал эмоциональный порыв.

Дева

“Маг” среди старших арканов может говорить Девам лишь об одном: пора вводить в свою жизнь новшества. Последовав данному совету, вы не только облегчите себе работу, но и будете успевать намного больше.

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Девам стоит настроиться на оптимизм и приготовиться к принятию подарка судьбы, ведь в раскладе выпало “Солнце”. Карта предупреждает, что новая неделя начнется с большого успеха и триумфа.

Смелость и умение отстаивать свою точку зрения олицетворяет карта “Суд”. Если гадающая персона продолжит и дальше мыслить беспристрастно, то со временем она завоюет огромную репутацию в обществе.

Весы

Завершить текущие дела и немного расслабиться призывает Весов карта “Сила”. Дабы не оступиться в будущем, старайтесь двигаться неспешно, а также не забывайте прислушиваться к интуиции.

Разобраться с делами прошлого предстоит гадающему, потому что среди старших арканов выпал “Суд”. При этом важно действовать честно, иначе можно распрощаться с тем, что позволяет вам развиваться.

Аркан “Отшельник” предупреждает, что не стоит пытаться добиться всего и сразу. Попробуйте найти самый простой путь для решения поставленной задачи, и вы убедитесь, что Эйнштейн был прав, говоря: “Все гениальное просто”.

Скорпион

Начать пожинать плоды своих трудов предстоит Скорпиону, потому что в раскладе выпала карта “Справедливость”. Аркан не указывает на награду или наказание – каждый получит то, что заслужил.

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Добиться доброжелательного отношения в деловой сфере будет легко, так как в раскладе выпала “Жрица”. Также гадающему человеку может посчастливиться возможность перенять опыт старшего поколения.

Обрести полезные деловые связи тоже представится возможность, ведь среди старших арканов выпала “Сила”. Альтернативное толкование: не бойтесь перемен, а также соблюдайте закон.

Стрелец

“Повешенный” для Стрельца – аркан вынужденной остановки. Если вы продолжите бежать вперед сломя голову, то рискуете увязнуть в проблемах, которым не будет видно конца и края.

“Император” в раскладе говорит о том, что настала пора для активных действий, поэтому больше не стоит ничего планировать. Чтобы быстро справиться с тем, что вам намечено судьбой, не забудьте расставить приоритеты.

Найти баланс между доводами разума и сердца предстоит Стрельцам по той причине, что в раскладе присутствует “Маг”. Подобный подход поможет найти выход из любой ситуации и избежать неприятностей.

Козерог

Насладиться очередной победой и отпраздновать грандиозный успех посчастливится Козерогам, которым выпало “Солнце” в раскладе. Отныне все неприятности останутся позади, а успех не заставит себя долго ждать.

Аркан “Влюбленные” предупреждает Козерога о том, что ему стоит сосредоточиться на важных делах. Отмените любые проекты, которые не приносят прибыли или утратили свою актуальность.

Положительные изменения в жизни Козерога произойдут обязательно, ведь в раскладе выпала карта “Смерть”. Самое главное – обновите позитивную энергетику и закройте двери, ведущие в прошлое.

Водолей

Прекратить думать и начать действовать – вот к чему призывает карта “Повешенный” Водолеев. Если вам не хватает уверенности в собственных силах, попробуйте разделить крупные задачи на несколько мелких.

Сохранять мудрость и принимать только взвешенные решения – вот к чему призывает “Император” в раскладе. Также не стоит отказываться от поддержки близких, поскольку с их помощью ваши дела пойдут в гору.

Призывом для Водолея снять розовые очки является карта “Башня”. Также карта указывает на необходимость принять изменения и перестать прятаться от сложной работы.

Рыбы

Выпал “Император” в раскладе – значит, самое время заняться поиском мудрых наставников. Также не стоит забывать, что для привлечения успеха важно не сворачивать с выбранного пути.

Карта “Смерть” для Рыб сулит неделю обновлений. Не бойтесь отказаться от прошлого и ни в коем случае не сожалейте о совершенных поступках: горький опыт тоже является полезным.

“Императрица” в раскладе предупреждает, что в середине недели у Рыб появится возможность улучшить свою репутацию. Дабы не упустить дарованный судьбой шанс, ни в коем случае не отказывайте людям, которые оказались в беде.