В Черновцах в доме взорвался газ, СМИ пишут о пострадавших

Информация о взрыве поступила в полицию в 19.17.

Газ взорвался на третьем этаже дома. По предварительным данным, пострадали два человека.

На месте патрульные обеспечивают охрану, работают медики и спасатели. Жителей дома эвакуировали.

По информации Общественного, после взрыва госпитализировали мужчину и женщину с ожогами лица и рук.

Взрыв газа произошел из-за нарушения техники безопасности при использовании газовых приборов. Об этом в комментарии изданию “Молодий буковинець” сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Каролина Марышева.

В результате взрыва газа пострадала женщина 1948 года рождения, которая ухаживает за человеком в этой квартире.

“Женщина зашла, зажгла спички и газ взорвался. Пожара как такового не было. У пострадавшей – ожоги рук и лица”, – уточнила Марышева.

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