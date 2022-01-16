 

В Черновцах в доме взорвался газ, СМИ пишут о пострадавших

16.01.2022, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Информация о взрыве поступила в полицию в 19.17.

Газ взорвался на третьем этаже дома. По предварительным данным, пострадали два человека.

На месте патрульные обеспечивают охрану, работают медики и спасатели. Жителей дома эвакуировали.

По информации Общественного, после взрыва госпитализировали мужчину и женщину с ожогами лица и рук.

Взрыв газа произошел из-за нарушения техники безопасности при использовании газовых приборов. Об этом в комментарии изданию “Молодий буковинець” сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Каролина Марышева.

В результате взрыва газа пострадала женщина 1948 года рождения, которая ухаживает за человеком в этой квартире.

“Женщина зашла, зажгла спички и газ взорвался. Пожара как такового не было. У пострадавшей – ожоги рук и лица”, – уточнила Марышева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Болгария отозвала посла из Белоруссии

14.08 / Активист, защищавший права уйгуров, останется в Украине как минимум до конца года – пограничники

27.08 / Пермский край и Газпром подписали программу газификации до 2025 года

29.06 / Das Erste – информатора немецкой разведки обвиняют в шпионаже в пользу Китая

21.10 / KIA представит в РФ электрический кроссовер KIA EV6 в 2022 году

05.03 / “Наша “вторая молодость”. Танчинец показал трехлетнего сына

30.06 / Эксперт: Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно

25.11 / Guardian – Facebook снова попал в скандал из-за неонацистских пабликов

11.10 / В ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики

12.09 / Советники “Нормандской четверки” снова встретятся в ближайшие недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика