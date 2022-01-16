В Австрии намерены ввести обязательную вакцинацию против коронавируса с 18 лет
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“Обязательная вакцинация необходима, чтобы защитить всех нас и сохранить нашу свободу. Мы в безопасности только тогда, когда все в безопасности”, – заявил он.
https://www.facebook.com/Bundeskanzleramt.gv.at/posts/235490852101906
Как сообщает ORF, исключения будут сделаны для беременных женщин и всех тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Кроме того, те, кто выздоровел от коронавируса, освобождаются от обязательной вакцинации на шесть месяцев.
На сайте министерства здравоохранения указано, что с начала февраля до 15 марта каждое домохозяйство будет письменно проинформировано о необходимости вакцинации.
После 15 марта всем, кто не привился, не записался на прививку и не имеет к ней противопоказаний, грозит штраф до €3,6 тыс.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австрии с начала эпидемии подтвердили 1,4 млн случаев COVID-19, умерли 13,9 тыс. человек.
В стране сделали 17 млн прививок от коронавируса, полностью привиты 74,6% населения, сообщило агентство Bloomberg.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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