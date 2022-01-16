 

В Австрии намерены ввести обязательную вакцинацию против коронавируса с 18 лет

16.01.2022, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Обязательная вакцинация необходима, чтобы защитить всех нас и сохранить нашу свободу. Мы в безопасности только тогда, когда все в безопасности”, – заявил он.

https://www.facebook.com/Bundeskanzleramt.gv.at/posts/235490852101906

Как сообщает ORF, исключения будут сделаны для беременных женщин и всех тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Кроме того, те, кто выздоровел от коронавируса, освобождаются от обязательной вакцинации на шесть месяцев.

На сайте министерства здравоохранения указано, что с начала февраля до 15 марта каждое домохозяйство будет письменно проинформировано о необходимости вакцинации.

После 15 марта всем, кто не привился, не записался на прививку и не имеет к ней противопоказаний, грозит штраф до €3,6 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австрии с начала эпидемии подтвердили 1,4 млн случаев COVID-19, умерли 13,9 тыс. человек.

В стране сделали 17 млн прививок от коронавируса, полностью привиты 74,6% населения, сообщило агентство Bloomberg.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Эколог: Водный путь, который может соединить Черное и Балтийское моря, – большая международная афера

22.10 / Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России

07.10 / Суд в Москве арестовал обвиняемую в мошенничестве Марину Ракову

21.07 / Das Erste – власти немецких регионов попросили США не выводить войска из ФРГ

30.04 / Bild – спецназу бундесвера грозит нехватка шлемов

16.11 / Выявление антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации – Минздрав Украины

24.11 / “Потрясающе вкусные”. Лепешки с мясом. Легкий рецепт

17.07 / Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей

29.03 / Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии

10.03 / Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика