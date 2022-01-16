 

В ДТП в Красноярском крае погибли женщина и двое детей

16.01.2022, 22:22, Новости дня
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В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком под Красноярском два ребенка и женщина-водитель погибли, информирует пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека в автомобиле Honda: женщина-водитель и двое малолетних детей, возраст уточняется», – передает РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла вечером (по местному времени) в воскресенье на восьмом километре автодороги «Малый обход» Красноярска.

В столкновении участвовали автомобиль Honda Fit и грузовик Mersedes. На месте работают ГИБДД и руководство краевого главка.

Ранее сообщалось, что автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу в подмосковном Подольске и столкнулся с иномаркой, три человека погибли, еще трое пострадали.



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