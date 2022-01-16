Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей в Подмосковье

В Подмосковье совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник РИА «Новости», «предварительная сумма ущерба – 100 млн рублей».

Напомним, народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он умер от инфаркта головного мозга (ишемический инсульт). Коташенко – четвертая жена Градского, она поженились в 2021 году, а до этого с 2003 года проживали без регистрации брака, у них двое сыновей.