Умер сыгравший в «Кухне» и «Склифосовском» актер Иван Рудаков

Актер Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет, причиной смерти стали осложнения после COVID-19, сообщил его отец Алексей Рудаков.

Алексей Рудаков сообщил в Facebook, что «чуда не случилось». «Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» – говорится в сообщении.

Как рассказывал Рудаков-старший, его сын летом перенес COVID-19. В январе он сообщил, что Иван Рудаков был госпитализирован из-за проблем с сердцем и легкими после болезни. Актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания, передает РИА «Новости».

Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах «Медиум», «Склифосовский», «Кухня».