 

В Украине вступил в силу закон, запрещающий издавать печатные СМИ только на русском языке

16.01.2022, 22:18, Разное
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В Украине вступила в силу статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая общеукраинские и региональные СМИ издаваться на украинском языке. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Согласно этой норме, печатные СМИ могут издавать и на других языках, но при условии, что в продажу будут одновременно поступать аналогичные тиражи на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться в один день, соответствовать друг другу по названию, объему и содержанию.

«Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть направлены в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить», — уточнили УНИАН в пресс-службе Госкомтелерадио.

Под исключение попадают английский язык, официальные языки Евросоюза, крымско-татарский и языки других коренных народов Украины. «Русский язык в этот перечень не попал», — добавили в ведомстве. Таким образом, распространение печатных СМИ на русском языке теперь возможно только при условии, что подписчикам изданий дадут возможность выписывать такие же материалы на украинском.

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Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года. Его реализация идет поэтапно. Закон устанавливает доминирующую позицию украинского языка в государственном управлении и общественной жизни Украины. При этом, он не направлен на регулирование частного общения.

Источник: Новая газета



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